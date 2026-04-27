Сборная России не старше 16 лет обыграла пакистанцев на турнире УЕФА

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Пакистана на турнире развития УЕФА в казахстанском Шымкенте.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Брагинец (7-я минута) и Максим Иванов (79).