Сборная России не старше 16 лет обыграла пакистанцев на турнире УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сборную Пакистана на турнире развития УЕФА в Шымкенте.
- Встреча завершилась со счетом 2:1.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Пакистана на турнире развития УЕФА в казахстанском Шымкенте.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Брагинец (7-я минута) и Максим Иванов (79).
Ранее на турнире в Шымкенте российские юноши 2010 года рождения со счетом 5:0 разгромили сборную Азербайджана. В заключительном матче 30 апреля подопечным тренера Валентина Гаввы предстоит сыграть со сверстниками из Казахстана.
