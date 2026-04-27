Сборная России не старше 16 лет обыграла пакистанцев на турнире УЕФА

11:28 27.04.2026
Сборная России не старше 16 лет обыграла пакистанцев на турнире развития УЕФА

Футбольный мяч сборной России
  • Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сборную Пакистана на турнире развития УЕФА в Шымкенте.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Пакистана на турнире развития УЕФА в казахстанском Шымкенте.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Брагинец (7-я минута) и Максим Иванов (79).
Ранее на турнире в Шымкенте российские юноши 2010 года рождения со счетом 5:0 разгромили сборную Азербайджана. В заключительном матче 30 апреля подопечным тренера Валентина Гаввы предстоит сыграть со сверстниками из Казахстана.
