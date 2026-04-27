Глава разведки Мали и начальник штаба армии ранены при атаке, пишут СМИ

09:42 27.04.2026 (обновлено: 13:08 27.04.2026)
AFP: глава разведки Мали и начальник штаба армии ранены при атаке боевиков

© REUTERS / StringerСолдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава разведки Мали генерал Модибо Коне и начальник штаба армии генерал Умар Диарра были ранены при атаке боевиков.
  • Ранее боевики и повстанцы-туареги совершили скоординированное нападение на гарнизоны в нескольких городах Мали.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава разведки Мали и начальник штаба вооруженных сил страны были ранены в ходе нападений боевиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.
По словам источников, глава разведки генерал Модибо Коне и начальник штаба армии генерал Умар Диарра были ранены во время атак боевиков на город Кати 25 апреля.
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Армия Мали продолжает уничтожать террористов в населенных пунктах
26 апреля, 23:03
Ранее власти Мали сообщили о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию в Кати. Агентство со ссылкой на семью сообщает, что вместе с министром погибла одна из жен и двое внуков.
Президент переходного периода Ассими Гоита объявил двухдневный национальный траур с 27 по 28 апреля. В течение этого периода флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, сообщает портал A Bamako.
В субботу боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский Генштаб заявил, что в указанных населенных пунктах ситуация находится под контролем.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Мали
26 апреля, 00:06
 
