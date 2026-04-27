Глава разведки Мали и начальник штаба армии ранены при атаке, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава разведки Мали и начальник штаба вооруженных сил страны были ранены в ходе нападений боевиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.
По словам источников, глава разведки генерал Модибо Коне и начальник штаба армии генерал Умар Диарра были ранены во время атак боевиков на город Кати 25 апреля.
Ранее власти Мали сообщили о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию в Кати. Агентство со ссылкой на семью сообщает, что вместе с министром погибла одна из жен и двое внуков.
Президент переходного периода Ассими Гоита объявил двухдневный национальный траур с 27 по 28 апреля. В течение этого периода флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, сообщает портал A Bamako.
В субботу боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский Генштаб заявил, что в указанных населенных пунктах ситуация находится под контролем.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
