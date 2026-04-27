Опубликована архитектура деловой программы форума-выставки "Госзаказ"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Организаторы ежегодного всероссийского форума-выставки "Госзаказ" опубликовали архитектуру деловой программы мероприятия, она доступна на сайте форума.

"Форум традиционно объединит тысячи участников: руководителей контрактных служб, поставщиков, регуляторов, представителей Федеральной антимонопольной службы, Казначейства России, отраслевых министерств и ведомств", - указали организаторы.

В рамках мероприятия запланированы: пленарная дискуссия "Госзаказ: курс на технологический суверенитет", тематические треки по законодательству о госзакупках, экспертные сессии "Как стать надежным поставщиком?" и "Медиация в корпоративных закупках". Кроме того, состоится открытый диалог "Вопрос-ответ" при участии Минпромторга РФ, Минфина, Федерального казначейства, ФАС России.

В программу форума вошли также отраслевые дискуссии, посвященные закупкам в таких сферах, как строительство и ЖКХ, здравоохранение, энергетика, образование и просвещение, реставрация объектов культурного назначения.

Отдельное внимание уделено теме "Будущее рядом: искусственный интеллект на службе закупок" и состоится специальный круглый стол "Стратегически важные закупки в закрытом контуре".

Программа будет полезна государственным и муниципальным заказчикам, поставщикам и подрядчикам, работающим в сфере госзакупок и госконтрактов, сотрудникам контрактных служб и отделов закупок, а также представителям малого и среднего бизнеса, отметили организаторы форума.