Эксперт: нынешний флаг Молдавии исторически не имеет к ней отношения

КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Нынешний флаг Молдавии исторически не имеет отношения к стране, заявил РИА Новости молдавский историк и политолог Александр Кориненко.
"Исторически триколор не имеет к нам отношения, потому что самые яркие победы молдавской армии, Молдавского княжества все-таки проходили под другими флагами. У нас никогда не было триколора, он возник с появлением государства Румыния в 1861 году, после объединения в 1859 году ряда княжеств. Собственно, тогда и появился этот триколор", - рассказал Кориненко.
По его словам, изображение орла на гербе также не соответствует молдавской традиции.
"Орлы свойственны были нашим соседям из Валахии. У нас всегда на гербе был тур (дикий бык – ред.). Сохранить тура было бы исторически верно. И у нас был бы такой оригинальный герб во всей Европе, который бы отображал нашу историческую идентичность. Но в 90-х власть имущие, когда Молдова получила независимость, очень не хотели показывать эту историческую идентичность и пошли по пути сближения с национальными символами румынского государства", - подчеркнул историк.
Парламент Молдавии в марте 2023 года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.