Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 27.04.2026
Эксперт: нынешний флаг Молдавии исторически не имеет к ней отношения

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нынешний флаг Молдавии, по мнению молдавского историка и политолога Александра Кориненко, исторически не имеет отношения к стране.
  • Изображение орла на гербе Молдавии тоже не соответствует молдавской традиции, так как исторически на гербе был тур (дикий бык).
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Нынешний флаг Молдавии исторически не имеет отношения к стране, заявил РИА Новости молдавский историк и политолог Александр Кориненко.
В Молдавии 27 апреля отмечают День государственного флага. Он представляет собой вертикальные полосы синего, желтого и красного цветов с гербом в центре и во многом повторяет флаг Румынии, что на протяжении десятилетий остается предметом общественно-политических дискуссий.
"Исторически триколор не имеет к нам отношения, потому что самые яркие победы молдавской армии, Молдавского княжества все-таки проходили под другими флагами. У нас никогда не было триколора, он возник с появлением государства Румыния в 1861 году, после объединения в 1859 году ряда княжеств. Собственно, тогда и появился этот триколор", - рассказал Кориненко.
По его словам, изображение орла на гербе также не соответствует молдавской традиции.
"Орлы свойственны были нашим соседям из Валахии. У нас всегда на гербе был тур (дикий бык – ред.). Сохранить тура было бы исторически верно. И у нас был бы такой оригинальный герб во всей Европе, который бы отображал нашу историческую идентичность. Но в 90-х власть имущие, когда Молдова получила независимость, очень не хотели показывать эту историческую идентичность и пошли по пути сближения с национальными символами румынского государства", - подчеркнул историк.
Парламент Молдавии в марте 2023 года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
В миреМолдавияРумынияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала