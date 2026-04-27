Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал ЕС отменить санкции против России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 27.04.2026
Финский политик призвал ЕС отменить санкции против России

Мема призвал ЕС отменить санкции против РФ и покупать российскую энергию

Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема призвал ЕС отменить санкции против России и возобновить закупки российской энергии.
  • Армандо Мема считает, что санкции не приносят пользы экономике Европы и являются формой насилия.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал ЕС отменить санкции против России и снова покупать энергию из РФ.
"Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке, вместо этого она продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике", - сказал Мема, комментируя новые санкции ЕС.
Политик также назвал санкции "формой насилия", которая в конечном счете бьет по интересам Европы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
В миреРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала