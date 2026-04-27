КУРСК, 27 апр — РИА Новости. В Финляндии с прошлого года наблюдается отток военнослужащих, которые увольняются из армии, осознав, что служба в финско-натовских силах может привести к реальным боевым действиям, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

"Уже есть люди, которые выходят из армии, то есть хотят выйти, но это не всё так просто. С прошлого года это началось, и вот сейчас идёт поток, что люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям", — сообщила активистка.

По её словам, власти пытаются это компенсировать набором молодых людей в армию через националистические организации.

"Небольшой процент, но уже видно, что люди хотят уволиться. Опять же, набор молодых, об этом мы уже говорили, он идет, и вот эти националистические, я бы сказала, больше как бы псевдо-патриотические вот эти вот движения, они мотивируют все равно людей идти, как бы надо защищать родину", — добавила Райски.

Активистка пояснила, что после прохождения срочной службы человек остаётся в базе, и просто так уволиться невозможно — нужно веское основание, например, проблемы со здоровьем.