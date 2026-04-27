Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Финны увольняются из вооруженных сил, заявила активистка

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии наблюдается отток военнослужащих, которые увольняются из армии, рассказала активистка Салли Райски.
  • Власти Финляндии пытаются компенсировать отток набором молодых людей через националистические организации.
  • Уволиться из армии Финляндии после прохождения срочной службы сложно без веского основания, например, проблем со здоровьем.
КУРСК, 27 апр — РИА Новости. В Финляндии с прошлого года наблюдается отток военнослужащих, которые увольняются из армии, осознав, что служба в финско-натовских силах может привести к реальным боевым действиям, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"Уже есть люди, которые выходят из армии, то есть хотят выйти, но это не всё так просто. С прошлого года это началось, и вот сейчас идёт поток, что люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям", — сообщила активистка.
По её словам, власти пытаются это компенсировать набором молодых людей в армию через националистические организации.
"Небольшой процент, но уже видно, что люди хотят уволиться. Опять же, набор молодых, об этом мы уже говорили, он идет, и вот эти националистические, я бы сказала, больше как бы псевдо-патриотические вот эти вот движения, они мотивируют все равно людей идти, как бы надо защищать родину", — добавила Райски.
Активистка пояснила, что после прохождения срочной службы человек остаётся в базе, и просто так уволиться невозможно — нужно веское основание, например, проблемы со здоровьем.
"Когда вы уже прошли, вы уже в базе. Получается, просто так уволиться, это надо иметь что-то со здоровьем... Один раз в натовской армии, ты уже навсегда в натовской армии", — рассказала Райски.
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала