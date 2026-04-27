Источник сообщил, когда совет ISU обсудит допуск российских фигуристов
13:22 27.04.2026
Источник сообщил, когда совет ISU обсудит допуск российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров на заседании 9 июня.
  • На данном этапе вопрос о допуске взрослых спортсменов рассматриваться не будет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров на заседании 9 июня, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
«
"Совет соберется 9 июня, в этот день пройдут первые обсуждения вопроса потенциального допуска России и Белоруссии, - сообщил один из источников. - На повестке значится только допуск юниоров. Взрослые спортсмены на данном этапе рассматриваться не будут".
Также в июне на Тенерифе пройдет заседание конгресса организации, после чего состоится второе заседание совета.
