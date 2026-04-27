Шпажист Швелидзе выиграл чемпионат России по фехтованию

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шпажист Дмитрий Швелидзе стал победителем чемпионата России по фехтованию, который проходит в Казани.
В финале Швелидзе одержал победу над Кириллом Гуровым со счетом 12:11. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Гусев и Александр Соболев.
Чемпионат России по фехтованию завершится 29 апреля.
Загидуллина завоевала золото чемпионата России по фехтованию
23 апреля, 19:24