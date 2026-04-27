ЕС не применит к Украине особую процедуру входа в блок, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Европейский союз остаётся привержен своей классической политике расширения на основе заслуг стран - кандидатов на членство в объединении, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя требование Украины применить к ней особую процедуру.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий для членства Украины является основательное реформирование.
"Основой политики расширения остаётся принцип "по заслугам". Именно он является центральным и определяющим. Одновременно, с учётом геополитической ситуации, обсуждаются возможные подходы к адаптации процесса расширения, чтобы он оставался эффективным", - ответил Жилл на вопрос, рассматривается ли еще особенная процедура вступления для Киева.
Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС на Кипре 24 апреля заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и сложным, как и для других стран, для него нельзя установить временные рамки.