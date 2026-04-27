ЕС не применит к Украине особую процедуру входа в блок, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Европейский союз остаётся привержен своей классической политике расширения на основе заслуг стран - кандидатов на членство в объединении, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя требование Украины применить к ней особую процедуру.