Норвегия и Франция расследуют связи дипломатов с Эпштейном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежская полиция будет сотрудничать с французской в расследовании дела супружеской пары высокопоставленных дипломатов, подозреваемых в коррупционных связях с Джеффри Эпштейном.
- Расследование касается Моны Юуль и Терье Ред-Ларсена, которые в 2010-х годах поддерживали связи с Эпштейном.
- Полиция изучает финансовую помощь, полученную парой, поездку на остров Эпштейна и оплату услуг по уходу за Ред-Ларсеном.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Норвежская полиция будет сотрудничать со своими французскими коллегами в расследовании дела супружеской пары высокопоставленных дипломатов, подозреваемых в коррупционных связях с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Франс Пресс.
Мона Юуль была начальником отдела в министерстве иностранных дел Норвегии, а позже, в 2010-х годах, занимала пост посла в Великобритании. В этот период, согласно опубликованному в СМИ досье, она и ее супруг Терье Ред-Ларсен поддерживали связи с Эпштейном. В начале февраля МИД заявил, что Юуль ушла в отставку с должности посла в Иордании. Вскоре экономическая полиция (Okokrim) объявило о начале расследования в отношении Юуль и ее супруга.
"Для расследования дела Моны Юль и Терье Ред-Ларсена создана совместная следственная группа с участием подразделения по борьбе с экономическими преступлениями норвежской полиции Okokrim и Франции", - говорится в заявлении Okokrim.
Юль и Ред-Ларсен сыграли ключевую роль в секретных израильско-палестинских переговорах, которые привели к подписанию соглашений "Осло" в начале 1990-х годов. По данным норвежских СМИ, полиция расследует финансовую помощь, которую пара получила с целью покупки квартиры в Осло по цене ниже рыночной в 2018 году, поездку на остров Эпштейна в 2011 году и оплату услуг по уходу за Ред-Ларсеном.