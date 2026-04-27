Норвегия и Франция расследуют связи дипломатов с Эпштейном

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Норвежская полиция будет сотрудничать со своими французскими коллегами в расследовании дела супружеской пары высокопоставленных дипломатов, подозреваемых в коррупционных связях с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Франс Пресс.

"Для расследования дела Моны Юль и Терье Ред-Ларсена создана совместная следственная группа с участием подразделения по борьбе с экономическими преступлениями норвежской полиции Okokrim и Франции", - говорится в заявлении Okokrim.