Норвегия и Франция расследуют связи дипломатов с Эпштейном - РИА Новости, 27.04.2026
17:14 27.04.2026
Норвегия и Франция расследуют связи дипломатов с Эпштейном

Осло и Париж объединили усилия для расследования связей дипломатов с Эпштейном

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежская полиция будет сотрудничать с французской в расследовании дела супружеской пары высокопоставленных дипломатов, подозреваемых в коррупционных связях с Джеффри Эпштейном.
  • Расследование касается Моны Юуль и Терье Ред-Ларсена, которые в 2010-х годах поддерживали связи с Эпштейном.
  • Полиция изучает финансовую помощь, полученную парой, поездку на остров Эпштейна и оплату услуг по уходу за Ред-Ларсеном.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Норвежская полиция будет сотрудничать со своими французскими коллегами в расследовании дела супружеской пары высокопоставленных дипломатов, подозреваемых в коррупционных связях с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Франс Пресс.
Мона Юуль была начальником отдела в министерстве иностранных дел Норвегии, а позже, в 2010-х годах, занимала пост посла в Великобритании. В этот период, согласно опубликованному в СМИ досье, она и ее супруг Терье Ред-Ларсен поддерживали связи с Эпштейном. В начале февраля МИД заявил, что Юуль ушла в отставку с должности посла в Иордании. Вскоре экономическая полиция (Okokrim) объявило о начале расследования в отношении Юуль и ее супруга.
"Для расследования дела Моны Юль и Терье Ред-Ларсена создана совместная следственная группа с участием подразделения по борьбе с экономическими преступлениями норвежской полиции Okokrim и Франции", - говорится в заявлении Okokrim.
Как отмечает агентство, сотрудничество может быть связано с делом дипломата Фабриса Эдана, которого подозревают в связях с Эпштейном во Франции. Эдан был помощником Ред-Ларсена, который с 2005 по 2016 год выполнял поручения в качестве специального посланника генерального секретаря ООН.
Юль и Ред-Ларсен сыграли ключевую роль в секретных израильско-палестинских переговорах, которые привели к подписанию соглашений "Осло" в начале 1990-х годов. По данным норвежских СМИ, полиция расследует финансовую помощь, которую пара получила с целью покупки квартиры в Осло по цене ниже рыночной в 2018 году, поездку на остров Эпштейна в 2011 году и оплату услуг по уходу за Ред-Ларсеном.
