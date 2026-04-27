В Псковской области восстановили электроснабжение 543 населенных пунктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 543 населенных пунктов Псковской области, где мокрый снег и шквалистый ветер вызвали перебои со светом, сообщила компания "Россети Северо-Запад".
"Россети Северо-Запад" продолжают восстанавливать электроснабжение в Псковской области после циклона с мокрым снегом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду… Электроснабжение восстановлено в 543 населенных пунктах", - говорится в Telegram-канале электросетевой компании.
Отмечается, что для резервного электроснабжения потребителей на время восстановления сети энергетики установили генераторы общей мощностью 350 киловатт. Все социально значимые объекты региона получают электроэнергию в полном объеме.
Восстановлением электроснабжения в Псковской области занимается 91 бригада специалистов, в работах задействованы более 90 единиц техники.
"Специалисты работают круглосуточно до полной ликвидации последствий циклона", - заключают в "Россетях".