В Псковской области восстановили электроснабжение 543 населенных пунктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости . Энергетики восстановили электроснабжение 543 населенных пунктов Псковской области, где мокрый снег и шквалистый ветер вызвали перебои со светом, сообщила компания "Россети Северо-Запад".

Отмечается, что для резервного электроснабжения потребителей на время восстановления сети энергетики установили генераторы общей мощностью 350 киловатт. Все социально значимые объекты региона получают электроэнергию в полном объеме.