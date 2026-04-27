"Российскую ЛГБТ-сеть"* признали экстремистским движением по иску Минюста

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд Санкт-Петербурга по иску Минюста признал "Российскую ЛГБТ-сеть"* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским движением и запретил в РФ, сообщает пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к Межрегиональному общественному движению "Российская ЛГБТ-сеть"* о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации... Суд требования административного истца удовлетворил. Общественное движение признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена на территории России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала о регистрации иска 2 февраля.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
17 апреля, 18:16