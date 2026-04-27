Почти три четверти японцев перешли на режим экономии, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Почти три четверти японцев перешли на режим экономии в целом и экономии электроэнергии в частности, такие данные собственного опроса обнародовала деловая газета "Никкэй".
На вопрос, есть ли у респондентов необходимость экономить, в том числе на электричестве, 74% ответили положительно, и только 21% заявил, что не экономят.
Опрос проводился 24-26 апреля, в нем приняло участие 955 человек старше 18 лет. Погрешность не сообщается.