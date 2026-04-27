08:01 27.04.2026
Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановили после падения дерева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график.
  • Ранее были увеличены интервалы движения между станциями «Партизанская» и «Щелковская» из-за дерева на пути.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Движение на синей ветке столичного метро восстановлено и вводится в график после приостановки, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
В понедельник дептранс сообщал об увеличении интервалов движения между станциями "Партизанская" и "Щёлковская" из-за дерева на пути.
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Станция МЖД - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
График части поездов на двух направлениях МЖД сбился из-за непогоды
Вчера, 07:59
 
