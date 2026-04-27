13:10 27.04.2026
Осло и Киев подписали соглашение о производстве украинских дронов

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвегия и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников на территории Норвегии.
  • Первые поставки беспилотников запланированы до лета.
  • Правительство Норвегии заявило, что соглашение дополняет ранее подписанную совместную декларацию с Украиной.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Норвегия и Украина подписали соглашение о производстве украинский беспилотников на норвежской территории, первые поставки запланированы до лета, сообщило в понедельник норвежское правительство.
"Соглашение открывает путь к совместному производству украинских беспилотников в Норвегии", - говорится в сообщении.
По словам правительства, соглашение дополняет совместную декларацию, подписанную ранее премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и Владимиром Зеленским.
Как уточняется в сообщении, украинский производитель уведомил минобороны Норвегии, что рассчитывает поставить первые беспилотники на Украину до лета.
Посольство России в Осло ранее заявило РИА Новости, что планы Норвегии по производству украинских БПЛА на территории королевства являются однозначно враждебным шагом, который оправдывает включение страны в список недружественных для России государств.
