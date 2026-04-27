Осло и Киев подписали соглашение о производстве украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Норвегия и Украина подписали соглашение о производстве украинский беспилотников на норвежской территории, первые поставки запланированы до лета, сообщило в понедельник норвежское правительство.
"Соглашение открывает путь к совместному производству украинских беспилотников в Норвегии", - говорится в сообщении.
По словам правительства, соглашение дополняет совместную декларацию, подписанную ранее премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и Владимиром Зеленским.
Как уточняется в сообщении, украинский производитель уведомил минобороны Норвегии, что рассчитывает поставить первые беспилотники на Украину до лета.