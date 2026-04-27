В Чувашии возбудили дело о теракте после поджога четырех машин полиции

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в Чувашии, где 18-летний юноша под влиянием мошенников совершил поджог четырех автомобилей полиции, подозреваемого задержали на месте, сообщил СК РФ.

"Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз", - заключили в СК.