15:16 27.04.2026
В Чувашии возбудили дело о теракте после поджога четырех машин полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чувашии возбудили дело о теракте после поджога четырех автомобилей полиции.
  • Подозреваемый — 18-летний житель города Шумерли, его задержали на месте преступления.
  • Следствие считает, что подозреваемый действовал под влиянием мошенников.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в Чувашии, где 18-летний юноша под влиянием мошенников совершил поджог четырех автомобилей полиции, подозреваемого задержали на месте, сообщил СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской республике возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Шумерли, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)... Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый, находясь под воздействием неустановленных лиц, которые координировали его действия через мессенджер и убедили его, что он действует в интересах правоохранителей, 24 апреля проник на охраняемую стоянку служебного автотранспорта МО МВД России "Шумерлинский". Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он совершил поджог четырёх служебных автомобилей полиции. Подозреваемый был задержан на месте преступления, добавили в СК РФ.
"Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз", - заключили в СК.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)ШумерляСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
