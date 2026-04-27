Названы регионы, где у банков самые дисциплинированные заемщики в бизнесе

Краткий пересказ от РИА ИИ Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса, а Ненецкий округ и Дагестан замыкают список, свидетельствует исследование РИА Новости.

Темпы прироста задолженности по кредитам, выданным корпоративным клиентам, обновили пятилетний минимум, достигнув роста в 11% с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.

Рекордно высокие процентные ставки и ужесточение требований к заемщикам замедлили темпы роста кредитования, ожидают аналитики.

Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам опустилась до многолетних минимумов и составила 3,55% на 1 марта 2026 года.

Среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам: от 0,02% на Чукотке до 45,21% в Ненецком автономном округе.

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса, замыкают список Ненецкий округ и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости.

Кредиты бизнесу

Темпы прироста задолженности по кредитам, выданным корпоративным клиентам, согласно статистике Банка России, обновили пятилетний минимум. Объем ссудной задолженности на балансах банков с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года вырос на 11%. Для сравнения в аналогичные периоды с 2022 по 2025 годы рост задолженности не опускался ниже 15%, достигнув максимума в 25,9% в 2024 году. При этом более слабый результат в этом временном интервале наблюдался только в 2020 году – 5,7%.

Таким образом, рекордно высокие процентные ставки в экономике в 2025 году и ужесточение требований к заемщикам достаточно быстро и сильно замедлили темпы роста кредитования, поясняют аналитики. Эксперты РИА Новости ожидают, что в среднесрочной перспективе темпы роста корпоративного кредитования начнут увеличиваться, что будет следствием продолжающегося с середины 2025 года цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Рост просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю оказался меньше увеличения ссудной задолженности, и доля просроченной задолженности опустилась до многолетних минимумов. С 1 марта 2025 по 1 марта 2026 года прирост просроченной задолженности составил 9,2, а доля просроченной задолженности на 1 марта 2026 года составила 3,55%.

Для сравнения на 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности была немного больше – 3,6%, а на 1 марта 2024 и 2023 годов – 4,1% и 5,4% соответственно. Таким образом, в 2026 году продолжилась тенденция улучшения качества кредитного портфеля юридических лиц, которая началась еще в 2019 году, отмечают эксперты. Последний раз такая низкая доля просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю, для выбранного интервала, наблюдалась в середине 2009 года.

Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ.

Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам. По состоянию на 1 марта 2026 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,02% до 45,21%, а медианное значение доли просроченной задолженности по корпоративным кредитам равнялось 3,03%.

Самый дисциплинированный бизнес – на Дальнем Востоке

Лидером по минимальному уровню просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,02% кредитов от корпоративного портфеля приходится на просроченную задолженность. Также в первой пятерке лидеров по платежной дисциплине представлены Магаданская область (0,25%), Забайкальский край (0,28%), Камчатский край (0,35%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,38%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают регионы Дальнего Востока России. При этом в абсолютных величинах портфели корпоративных кредитов в этих регионах не очень большие. На долю этих пяти регионов приходится лишь 4% кредитного портфеля юридических лиц. Тем не менее низкий уровень просроченной задолженности свидетельствует о хорошей платежной дисциплине местного бизнеса, отмечают эксперты.

В первую десятку регионов с низкой долей просрочки по корпоративным кредитам также вошли: Ленинградская, Амурская, Тульская, Мурманская и Курская области. В этой группе регионов доля просроченной задолженности находится в диапазоне от 0,5% до 0,84%. Таким образом, максимальная доля просроченной задолженности в Топ-10 регионов лидеров в 4,2 раза меньше, чем в среднем по стране.

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом наблюдается в Ненецком автономном округе (45,2%). По сравнению с прошлым годом доля просроченной задолженности снизилась на 30,9 процентного пункта, что в основном связано со значительным ростом задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, на 69% за 12 месяцев. Вместе с тем общий высокий уровень просрочки, по мнению экспертов РИА Новости, в этом малочисленном регионе, скорее всего, связан с проблемами у одного очень крупного заемщика.

Также высокая доля просроченной задолженности зафиксирована у регионов Северного Кавказа, а именно у Дагестана (30,7%), у Кабардино-Балкарии (29,3%), у Ингушетии (27,9%) и у Карачаево-Черкесии (26,6%). Эксперты отмечают, что указанные регионы также характеризуются высокой долей просроченной задолженности по кредитам населения. В пяти регионах из последней десятки доля просроченной задолженности физических лиц превышает 8%, а в трех превышает уровень в 14%.

В Москве задолженность по кредитам юридических лиц превышает 33,1 триллиона рублей, что составляет примерно 40% от общероссийской задолженности. При этом доля просроченной задолженности составляет 4,76%, что соответствует 64-му месту в рейтинге. Санкт-Петербург занял второе место по задолженности юрлиц (7,7% от общероссийского объема), а просрочка в этом регионе – 2,15% и это соответствует 32-му месту в рейтинге. Еще одним крупным с точки зрения корпоративного кредитования регионом является Московская область, где доля просрочки составляет 3,9% (53 место), а объем задолженности юридических лиц – 5,7 триллиона рублей. В целом на эти три региона приходится 54% суммарного корпоративного кредитного портфеля.

Динамика просроченной задолженности

В целом по стране доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизилась за последние 12 месяцев на 0,05 процентного пункта. Медианное значение роста среди 85 регионов составило +0,22 п.п. При этом увеличение доли просроченной задолженности наблюдалось в 55 регионах.

Самый заметный рост доли просроченной задолженности зафиксирован в Ингушетии (+17,1 п.п), Ростовской области (+5,7 п.п), Архангельской области (+5,5 п.п). Вместе с тем в Ненецком округе наблюдалось наибольшее снижение доли просроченной задолженности - -31 п.п, в Дагестане снижение доли составило 11,1 п.п, а в Чечне и Карачаево-Черкессии 6,7 п.п и 5,9 п.п соответственно. Таким образом, в семи регионах изменение доли просроченной задолженности за 12 месяцев превысило 5 п.п.