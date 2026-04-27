"Билайн бизнес" внедрил LLM-агента для "Ренессанс страхования"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специалисты "билайн бизнес" успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для "Ренессанс страхования", сообщает пресс-служба оператора.

"Билайн бизнес" начал реализацию комплексного проекта по внедрению большой языковой модели на базе российской платформы таргетИИ (targetai) для горячей линии клиентских обращений "Ренессанс страхования".

Целями долгосрочного проекта внедрения большой языковой модели были обозначены — снижение обращаемости на линию за счет робота, внедрение функциональности автоматической отправки СМС и электронной почты с информационными карточками и сокращение времени обслуживания клиентов.

Проанализировав ситуацию, проектная команда "билайн бизнес" предложила внедрение большой голосовой модели на базе платформы таргетИИ. В пользу этого решения сыграли такие факторы, как естественная речь агента, понимание контекста и соблюдение бизнес-правил страховой компании.

Первая фаза проекта состояла из интеграции решения в ИТ-экосистему "Ренессанс страхования" — включая телефонию, CRM-систему и каналы уведомлений.

"Большие голосовые модели позволяют бизнесу масштабировать клиентский сервис без привязки к численности операторов, отпусков и текучести персонала. Начиная работу над кейсом "Ренессанс страхования", мы поставили амбициозную цель и уже после первой фазы внедрения показали, как можно обрабатывать десятки тысяч звонков в месяц, не теряя в качестве обслуживания, а это особенно важно для компаний со сложными клиентскими сценариями", — указал директор департамента по работе с ключевыми клиентами финансового сектора "билайн бизнес" Артем Тарасов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что теперь, независимо от нагрузки на линию, клиенты избегают очередей, а вопросы решаются мгновенно. Агент работает по 18 тематикам, 98% клиентов решают вопросы с ним. Более 90 тысяч минут отработано без единого прерывания разговора* из-за недовольства агентом.

По итогам двух месяцев эксплуатации контакт-центр "Ренессанс страхования" вышел на уровень автоматизации в 52%* и достиг показателей среднего времени обработки звонка (AHT – Average Handle Time) в 100 секунд.

Отдельное внимание уделялось пользовательскому опыту. В результате доработки сценариев удалось в два раза снизить долю клиентов, не готовых общаться с голосовым помощником — с 60% до 30%*.

Первые результаты проекта*:

● доля звонков, обрабатываемых голосовым агентом, выросла с 5% до 100% всего за три недели;

● текущий уровень автоматизации достиг 52% с планами роста свыше 60% за счет интеграции с системами урегулирования страховых случаев.

* Данные об эффективности предоставлены "Ренессанс Страхованием" по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, Билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

CRM-система — система управления взаимоотношениями с клиентами.