Белоусов проинспектировал Объединенную российскую военную базу в Киргизии

БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты Объединённой российской военной базы, дислоцированной на территории республики.

Командир авиабазы доложил министру обороны об особенностях выполнения задач в условиях современной военно-политической обстановки, оснащённости подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также развитии инфраструктуры объекта.