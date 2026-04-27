Белоусов проинспектировал Объединенную российскую военную базу в Киргизии

БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты Объединённой российской военной базы, дислоцированной на территории республики.
Военная база совместно с вооружёнными силами республики обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Киргизии. Входящая в её состав 999-я гвардейская авиационная база (город Кант) является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.
Командир авиабазы доложил министру обороны об особенностях выполнения задач в условиях современной военно-политической обстановки, оснащённости подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также развитии инфраструктуры объекта.
Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава. В ходе осмотра административной и жилой части базы он ознакомился с условиями размещения и быта военнослужащих и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории базы.
