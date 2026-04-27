18:55 27.04.2026 (обновлено: 20:37 27.04.2026)
Белоусов проинспектировал Объединенную российскую военную базу в Киргизии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения объектов Объединенной российской военной базы в городе Кант в Киргизии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии.
  • Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава и ознакомился с условиями размещения и быта военнослужащих и членов их семей.
БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты Объединённой российской военной базы, дислоцированной на территории республики.
Военная база совместно с вооружёнными силами республики обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Киргизии. Входящая в её состав 999-я гвардейская авиационная база (город Кант) является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.
Церемония открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Белоусов принял участие в открытии музея, посвященного подвигу бойцов КНДР
26 апреля, 17:10
Командир авиабазы доложил министру обороны об особенностях выполнения задач в условиях современной военно-политической обстановки, оснащённости подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также развитии инфраструктуры объекта.
Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава. В ходе осмотра административной и жилой части базы он ознакомился с условиями размещения и быта военнослужащих и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории базы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Пхеньяне на церемонии вручения орденов Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим КНДР
26 апреля, 16:05
 
