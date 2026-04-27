Дипломат Белоусов: Россия озабочена новым взглядом Запада на ядерное оружие

В понедельник в Нью–Йорке открывается очередная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия – одного из немногих оставшихся краеугольных камней глобального ядерного порядка и контроля над вооружениями. О том, какие задачи стоят перед российской делегацией, почему Россию беспокоят действия Запада в ядерной сфере и о перспективах принятия совместного заявления по итогам конференции, в интервью РИА Новости рассказал глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

– Насколько серьезное влияние оказывает эскалация ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана на подготовку очередной Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)?

– Эскалация на Ближнем Востоке и особенно ситуация вокруг Ирана находятся в зоне нашего самого пристального внимания в контексте подготовки к предстоящей 11 конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая откроется 27 апреля. Но уже сейчас очевидно, что неспровоцированная, неоправданная и противоправная агрессия Израиля США против Ирана, в ходе которой многочисленным ракетно-бомбовым атакам подверглись находящиеся под гарантиями МАГАТЭ мирные ядерные объекты Исламской республики Ирана, нанесла сильнейший удар по Договору. Для понимания всей глубины созданного действиями Западного Иерусалима и Вашингтона кризиса требуется ряд пояснений.

Силовая акция ядерного государства совместно с и в интересах государства, которое демонстративно игнорирует ДНЯО, осуществленная в обход Совета Безопасности ООН – единственного международно признанного органа, уполномоченного принимать подобные решения, – сама по себе является вопиющим и беспрецедентным фактом, который будет иметь далеко идущие последствия как для взаимодействия в рамках ДНЯО, так и для международных отношений в целом.

Бомбардировкой иранских ядерных объектов нанесен серьезный урон авторитету МАГАТЭ и его системе гарантий, являющихся одним из несущих элементов всей конструкции заложенных в ДНЯО договоренностей. Кроме того, под угрозой оказалась статья IV договора, а именно предусмотренное в ней неотъемлемое право государств-участников развивать ядерную энергетику в мирных целях. Упоминания даже этих трех аспектов достаточно для осознания масштабов содеянного Израилем и США. Надеемся, что в ходе предстоящего форума будет дана должная оценка агрессивным и во всех отношениях авантюрным действиям израильско-американского "дуэта".

– Какие основные задачи ставит перед собой российская делегация в рамках предстоящей обзорной конференции?

– Задачи нашей делегации можно поделить на две категории. К первой принадлежат те из них, которые носят, так сказать, рутинный характер, поскольку ставятся на каждую обзорную конференцию и обусловлены целями, ради достижения которых, собственно говоря, и проводится регулярное рассмотрение действия договора. Так, в ходе предстоящей конференции наши усилия будут направлены на обеспечение всестороннего, сбалансированного и непредвзятого рассмотрения вопросов, напрямую связанных с тремя фундаментальными составляющими ДНЯО – ядерным нераспространением, разоружением и использованием атомной энергии в мирных целях.

Будем призывать и по мере возможности побуждать государства-участники к выработке согласованных подходов и поиску компромиссных решений относительно дальнейших путей реализации договора. Считаем, что тем самым они смогут внести весомый вклад в выполнение возложенной на обзорный процесс задачи – укрепление режима, поддержание устойчивости, обеспечение целостности и повышение эффективности договора.

Ко второй категории я бы отнёс более значимую и насущную задачу, обусловленную, с одной стороны, уникальностью Договора как безальтернативного системообразующего элемента архитектуры международной безопасности, а с другой – тем, что его жизнеспособность критически зависит от глобального военно-политического климата, состояния и характера отношений между ключевыми игроками, а также их подходами к упомянутым трем составляющим.

На сегодняшний день, по нашему убеждению, задача "сообщества ДНЯО" сводится к принятию мер по сохранению договора, подтверждению его исторической миссии и практической функциональности для поддержания международного мира и безопасности, обеспечению востребованности обзорного процесса в качестве платформы для обсуждения широкого перечня вопросов, касающихся реализации положений Договора и выполнения государствами-участниками своих обязательств. Наша делегация готова к совместной работе с другими заинтересованными "командами" над решением этой исключительно важной задачи.

– Кто будет возглавлять делегацию? Сталкиваются ли члены российской делегации с проблемами при получении американских виз?

– Руководить межведомственной делегацией, в которую войдут представители МИД, Минобороны и госкорпорации " Росатом " в этом году доверено мне. Представлять нашу страну на таком без преувеличения эпохальном форуме – миссия не только почетная, но и очень ответственная. А в нынешней крайне напряженной международной обстановке с далеко не ясными перспективами итогов предстоящей конференции она представляется предельно сложной. Однако у нас сформирована слаженная команда опытных специалистов, имеющих большой опыт участия в обзорном процессе и обладающих солидной экспертизой в вопросах ДНЯО. Делегация вооружена всесторонне и детально проработанной позицией по повестке дня конференции, заряжена на выполнение поставленных перед ней задач.

Что касается въезда в США, то в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению, чему, безусловно, способствует кропотливая работа, проводимая с американской стороной нашим посольством в Вашингтоне и постоянным представительством в Нью-Йорке . На сегодняшний день все члены делегации получили разрешение на въезд в США.

– Как Россия оценивает выполнение положений ДНЯО другими странами? Какие основные риски для режима нераспространения ядерного оружия Вы видите сегодня? Какие страны, на ваш взгляд, наносят наибольший ущерб режиму ядерного нераспространения своими действиями?

– Обеспечить мониторинг за выполнением государствами– участниками своих обязательств должна, прежде всего, предстоящая конференция, ведь в том числе и с этой целью запускался обзорный процесс. Мы будем стремиться к тому, чтобы в ходе форума такая коллективная работа была проведена, причем объективно.

Вместе с тем Россия, как и любая другая сторона договора, вправе поделиться своим мнением относительно тех или иных событий, которые оказывают влияние на его эффективность и устойчивость, создают риски для основанного на нем режима.

В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря "коллективного Запада" – так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия. В этих странах раздается, в частности, все больше голосов в пользу расширения числа западных неядерных государств, на национальной территории которых размещается ядерное оружие других государств. Да и в целом весьма многопланово эволюционируют глубоко дестабилизирующие и наносящие ущерб ДНЯО схемы "совместных ядерных миссий" НАТО и "расширенного" или теперь ещё и "передового" ядерного сдерживания. Звучат призывы к созданию некоего "ядерного потенциала Евросоюза", а также к продвижению ряда отдельных неядерных государств-членов этого объединения в сторону обладания собственным ядерным оружием, что, разумеется, имело бы фатальные последствия для ДНЯО.

Все это происходит на фоне столкновения двух концептуальных подходов к политике в области международной безопасности и стратегической стабильности. Проводниками первого, который выражен формулой "мир посредством силы" или "мир с опорой на силу", выступают США и их союзники. В практическом плане он состоит в стремлении Запада получить решающее военное превосходство над своими "стратсоперниками", которых называют поименно – Россия и Китай . При этом они стремятся подверстать под эти цели ядерный и иной стратегический инструментарий. Более того, в контексте нынешнего кризиса по линии "Россия–Запад" продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав.

Таким образом, наши западные контрагенты затеяли крайне опасную игру. Отмечу, что со стороны западной "ядерной тройки" это делается в нарушение тех пониманий и договоренностей, которые закреплены в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

Очевидно, что западный подход ведет к нарушению стратегического баланса в пользу тех государств, которые активно его продвигают.

Россия же остается сторонницей концепции поддержания мира и безопасности посредством обеспечения стратегической стабильности и неукоснительного соблюдения принципа равной и неделимой безопасности. Она подразумевает предотвращение ситуации, когда какое-либо государство или коалиция государств подрывают баланс внутри стратегического уравнения, добиваясь подавляющего преимущества в силовых потенциалах. Этот подход исключает попытки ущемлять фундаментальные интересы другой стороны и укреплять в ущерб её обороноспособности собственную безопасность.

Именно с учетом указанного принципиального различия этих двух концепций следует, по моему мнению, анализировать действия тех или иных государств– участников ДНЯО. Понятно, что многолетние практики, целенаправленные действия, а также последние инициативы в военно-ядерной сфере адептов первого подхода, к которым относятся прежде всего США и их союзники, подрывают основы Договора, идут вразрез с его целями и задачами, противоречат его "духу и букве".

– Как вы считаете, задача сокращения ядерных потенциалов всех стран "ядерной пятерки" по-прежнему актуальна в нынешних условиях, или эта цель становится все менее достижимой с учетом происходящих в мире событий?

– Задача полного освобождения человечества от опасного бремени ядерного оружия и тем самым перманентного снятия угрозы конфликта с применением этого самого разрушительного вида ОМУ остается неизменно важным пунктом международной повестки дня и одной из центральных целей "разоруженческих" инициатив. В этом смысле она утратит свою актуальность не раньше, чем будет установлен тот самый "безъядерный и более безопасный для всех мир", благородную идею достижения которого Россия полностью разделяет.

Другое дело – практическая возможность продвижения в деле сокращения ядерных арсеналов до полной ликвидации ядерного оружия. Для прогресса на этом треке необходимо создать благоприятный военно-политический климат. Надо признать, что в нынешних сложнейшей условиях нарастающей дестабилизации международной обстановки, роста напряженности, происходящей по вине наших оппонентов деградации отношений между ядерными государствами такая возможность мизерна.

Более того, уже давно впору говорить об откате на этом направлении. Планы западной "ядерной тройки" по наращиванию своих ядерных арсеналов, созданию новой инфраструктуры под ядерные нужды, в том числе на территории неядерных союзников, вовлечение последних во все более дестабилизирующие схемы взаимодействия в военно-ядерной сфере вряд ли можно расценить как готовность или приглашение двигаться по пути к "ядерному нулю". И это не говоря о других деструктивных для международной безопасности и стратегической стабильности военно-технических программах стран Запада, одно перечисление которых существенно бы удлинило данное интервью. Тем не менее, все эти аспекты тщательно изложены в нашем национальном докладе, подготовленном к предстоящей обзорной конференции ДНЯО. Продолжим ставить все эти неудобные вопросы перед нашими западными оппонентами.

– Планирует ли российская делегация проводить переговоры с США по теме стратегической стабильности "на полях" конференции? Поддерживаются ли сейчас контакты с американскими коллегами, в том числе по вопросам подготовки Обзорной конференции ДНЯО?

– Компетенция нашей делегации строго очерчена участием в работе обзорной конференции, центральные вопросы которой посвящены непосредственно осуществлению положений ДНЯО и выполнению государствами– участниками договорных обязательств. Конечно, в ходе предстоящих дискуссий тема стратегической стабильности будет затрагиваться, в том числе и нашей делегацией. Однако, мы это будем делать исключительно в контексте повестки дня конференции и нашей общей цели – укрепления режима договора.

К этому добавлю, что решений о запуске каких– либо "переговоров" с США по указанной тематике не принималось. Хорошо известна российская позиция на этот счёт, публично изложенная на высшем уровне. Данный вопрос рассматривается нами исключительно в контексте формирования надлежащих условий в части базовой нормализации двусторонних отношений и устранения фундаментальных противоречий в области безопасности.

В то же время мы, разумеется, не будем уклоняться от контактов "на полях" конференции с другими делегациями, включая американскую. Если представители США посчитают важным что-то донести до нас по тематике ДНЯО, а также в уточнение ранее представленных ими подходов и идей по смежным вопросам, включая проблематику стратстабильности, мы будем открыты к тому, чтобы их выслушать.

Мы отфиксировали, в частности, американские призывы к неким "многосторонним переговорам" по контролю над ядерными вооружениями, которые обращены к России и Китаю. Причём любые перспективы подобного взаимодействия жёстко увязаны Вашингтоном с обязательным вовлечением КНР, негативная позиция которой на этот счет американцам прекрасно известна. Одновременно США обходят стороной вопрос об участии Великобритании Франции , что имеет принципиальное значение для нашей страны.

Так что на данный момент американские идеи сформулированы предельно нереалистично, а также весьма невнятно в деталях. Это не выглядит достойной альтернативой той конструктивной и прагматичной инициативе в сфере "пост-ДСНВ", которая была ранее предложена Россией, но категорически и, на наш взгляд, безответственно отвергнута Вашингтоном. Её реализация могла помочь выиграть время и за счёт поддержания предсказуемости и сдержанности в указанной области содействовать формированию предпосылок для дальнейших шагов. Увы, отказ США подталкивает ситуацию в противоположном направлении.

– Запланированы ли встречи ядерной "пятерки" на экспертном уровне "на полях" конференции? Если "да", то какие основные вопросы включены в повестку дня?

– Как известно, ядерная "пятерка" изначально создавалась для обсуждения вопросов, входивших в повестку дня обзорного процесса ДНЯО. Поэтому обзорные конференции по Договору являются, если хотите, естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами. Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учётом всех привходящих факторов и актуальных реалий. Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено.

– Каковы на ваш взгляд, перспективы согласования совместного заявления "ядерной пятерки" на предстоящей конференции?

– Не секрет, что многие государства– участники ДНЯО ожидают от "ядерной пятерки" каких– то согласованных действий или заявлений в ходе обзорной конференции, направленных на поддержку Договора и обзорного процесса. Подчеркивается, что ядерные государства должны продемонстрировать "лидерство", чтобы главное событие, завершающее очередной обзорный цикл, прошло успешно. Делаются ссылки на то, что "пятерке" в январе 2022 года удалось выступить с Совместным заявлением, которое стало одним из позитивных моментов на этапе подготовки к предыдущей обзорной конференции.

При этом поборники данной идеи, похоже, не хотят замечать нынешнее удручающее положение дел в "пятерке", которое является наглядным отражением состояния отношений между ее членами. За последние четыре года усилиями США, Великобритании и Франции они обострились до критического уровня, что не могло не сказаться негативно на деятельности формата – прежде всего в силу создания Западом токсичной военно-политической атмосферы, отравляющей любые благие начинания буквально в зародыше. Кроме того, стараниями той же "тройки" проблематика ДНЯО из исторически центральной в повестке дня "пятерки" превратилась в третьестепенный, чуть ли не "факультативный" пункт.

В свою очередь Россия как один из депозитариев ДНЯО всегда последовательно выступала за то, чтобы обсуждение вопросов обзорного процесса Договора оставалось генеральным направлением деятельности "пятерки". Совместно с китайскими коллегами нам удалось удержать эту проблематику в "пятерочной" повестке дня.

Однако в том, что касается возможности согласования в современных условиях пятью странами практических совместных шагов и политических деклараций, не должно быть никаких иллюзий. Разломы между "западной ядерной тройкой", с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, порожденные множественными и многоплановыми противоречиями настолько сейчас глубоки, что практически никаких перспектив для коллективного созидания на указанной площадке не просматривается. Такова объективная реальность.