Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

В паре с Игорем Москвиным Беленькая выиграла чемпионаты СССР 1952 и 1953 годов.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина, первого в истории России олимпийского чемпиона.

"Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны Беленькой. Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке высоких нравственных принципов, профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах", - говорится в сообщении федерации.