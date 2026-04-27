Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

18:42 27.04.2026
Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

© Фото : из личного архива Майи БеленькойСоветская фигуристка Майя Беленькая
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет.
  • Майя Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина, первого в истории России олимпийского чемпиона.
  • В паре с Игорем Москвиным Беленькая выиграла чемпионаты СССР 1952 и 1953 годов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина, первого в истории России олимпийского чемпиона.
"Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны Беленькой. Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке высоких нравственных принципов, профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах", - говорится в сообщении федерации.
В паре с Игорем Москвиным Беленькая выиграла чемпионаты СССР 1952 и 1953 годов. Также фигуристы завоевали серебряные медали первенств Союза в 1950, 1955 и 1956 годах и бронзу в 1954 году.
 
