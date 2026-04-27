Йокича оштрафовали за драку - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
08:31 27.04.2026 (обновлено: 09:08 27.04.2026)
Йокича оштрафовали на 50 тысяч долларов за драку в матче с "Миннесотой"

Никола Йокич и Энтони Дэвис. Архивное фото
  • Николу Йокича из "Денвер Наггетс" оштрафовали на 50 тысяч долларов за участие в стычке в конце четвертой игры серии первого раунда плей-офф НБА против "Миннесоты Тимбервулвз".
  • Джулиуса Рэндла из "Миннесоты" оштрафовали на 35 тысяч долларов за участие в той же стычке.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никола Йокич из "Денвер Наггетс" оштрафован на 50 тысяч долларов за участие в стычке в конце четвертой игры серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты Тимбервулвз", сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
В четвертой игре серии "Денвер" в гостях уступил со счетом 96:112. Инцидент начался с того, что Джейден Макдэниелс из "Миннесоты" забросил мяч в корзину без сопротивления за 2,1 секунды до конца матча, когда "Тимбервулвз" вели с преимуществом в 14 очков. Этот эпизод вызвал недовольство у баскетболистов "Наггетс". По итогам стычки Йокичу и Джулиусу Рэндлу из "Миннесоты" были назначены технические фолы, они были удалены.
В НБА постановили, что Йокич инициировал инцидент, толкнув Макдэниелса, а Рэндл усугубил ситуацию, вмешавшись в драку и толкнув защитника "Денвера" Брюса Брауна. В итоге Рэндл оштрафован лигой на 35 тысяч долларов. Оба оштрафованных игрока смогут принять участие пятом матче серии, которая возобновится в Денвере утром вторника по московскому времени.
Команды встречаются в плей-офф НБА в третий раз за последние четыре года.
