Йокича оштрафовали за драку

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никола Йокич из "Денвер Наггетс" оштрафован на 50 тысяч долларов за участие в стычке в конце четвертой игры серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты Тимбервулвз", сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
В четвертой игре серии "Денвер" в гостях уступил со счетом 96:112. Инцидент начался с того, что Джейден Макдэниелс из "Миннесоты" забросил мяч в корзину без сопротивления за 2,1 секунды до конца матча, когда "Тимбервулвз" вели с преимуществом в 14 очков. Этот эпизод вызвал недовольство у баскетболистов "Наггетс". По итогам стычки Йокичу и Джулиусу Рэндлу из "Миннесоты" были назначены технические фолы, они были удалены.
В НБА постановили, что Йокич инициировал инцидент, толкнув Макдэниелса, а Рэндл усугубил ситуацию, вмешавшись в драку и толкнув защитника "Денвера" Брюса Брауна. В итоге Рэндл оштрафован лигой на 35 тысяч долларов. Оба оштрафованных игрока смогут принять участие пятом матче серии, которая возобновится в Денвере утром вторника по московскому времени.
Команды встречаются в плей-офф НБА в третий раз за последние четыре года.