Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе завели дело после гибели трех мужчин при пожаре в автосервисе - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 27.04.2026
В Балашихе завели дело после гибели трех мужчин при пожаре в автосервисе

В Балашихе возбудили дело после гибели трех мужчин при пожаре в автосервисе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балашихе завели уголовное дело после гибели трех мужчин при пожаре в автосервисе.
  • Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
  • Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели троих мужчин при пожаре в автосервисе в подмосковной Балашихе, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"Двадцать седьмого апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в нежилом здании, расположенном по Вишняковскому шоссе. После ликвидации пожара обнаружены тела троих мужчин... По данному факту следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Предварительно, по данным правоохранителей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.
Кроме того, Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
ПроисшествияБалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала