В Балашихе завели дело после гибели трех мужчин при пожаре в автосервисе

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели троих мужчин при пожаре в автосервисе в подмосковной Балашихе, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"Двадцать седьмого апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в нежилом здании, расположенном по Вишняковскому шоссе. После ликвидации пожара обнаружены тела троих мужчин... По данному факту следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".

Предварительно, по данным правоохранителей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.