МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, член президиума Совета законодателей РФ Людмила Бабушкина приняла участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мероприятие проходит 26 и 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Темой заседания в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года единства народов России стала реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.

Бабушкина подчеркнула, что Свердловская область является многонациональным регионом, где проживает свыше 120 народов. Мероприятия по реализации государственной национальной политики в Свердловской области организованы в тесном взаимодействии с этнокультурными объединениями и религиозными объединениями, действующими на Среднем Урале в соответствии с принципами Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 год.

Между тем, депутаты областного парламента последовательно работают над совершенствованием законодательства, направленного на сохранение самобытности народов. Так, в Свердловской области действует закон о народных художественных промыслах, предусматривающий меры поддержки для промысловиков, в числе которых предоставление субсидий из областного бюджета, передача казенного имущества региона в аренду, установление особенностей выплаты арендной платы и налогообложения. Для субъектов народных художественных промыслов предусмотрены инвестиционные налоговые вычеты по налогу на имущество организаций и возможность применения патентной системы налогообложения. Государственную поддержку получают некоммерческие организации, деятельность которых связана с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, а также укреплением межэтнических и межконфессиональных отношений.

Кроме того, Бабушкина приняла участие в заседании президиума Совета под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой, в ходе которого участники обсудили практику списания бюджетных кредитов субъектов РФ, предложения по ее совершенствованию.

В Свердловской области бюджетные кредиты направляются на строительство автодорог, пополнение остатка средств на едином счете бюджета для опережающего финансирования, финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, одобренных президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и иные цели.

Также участники президиума обсудили вопросы развития мелиоративного комплекса.