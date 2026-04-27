Рэпер Slava Marlow показал фото поврежденной из-за непогоды машины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский рэп-исполнитель Slava Marlow (Артем Готлиб) показал фото поврежденной после падения дерева машины.
- Около 50 деревьев упало в разных районах Москвы из-за снегопада и сильного ветра.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Slava Marlow (Артем Готлиб) показал фото поврежденной после падения дерева машины в результате сильного снегопада в Москве, отметив, что оформил страховой полис.
"Впервые в жизни взял полную страховку" , - написал исполнитель в своем Telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. При этом наблюдался дождь со снегом, и в результате высота снежного покрова в Москве составила 12 сантиметров, побит рекорд, установленный 55 лет назад. И более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник, прогнозирует синоптик.
Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что около 50 деревьев упало в разных районах Москвы из-за снегопада и сильного ветра.
