Пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь выплатят компенсацию

- В ночь на 26 апреля ВСУ совершили массированный налет на Севастополь, в результате которого один человек погиб и четверо были ранены.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Семье погибшего и пострадавшим от массированной атаки ВСУ на Севастополь выплатят компенсацию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Кто получил ранения, должен получить материальную помощь соответствующую, и семье погибшего нашего севастопольца тоже оказать необходимую помощь, чтобы материальную помощь выплатили оперативно", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил Развожаев. Один человек погиб, четверо ранены.