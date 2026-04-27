Пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь выплатят компенсацию - РИА Новости, 27.04.2026
12:37 27.04.2026
Пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь выплатят компенсацию

Развозжаев: пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь выплатят компенсацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 26 апреля ВСУ совершили массированный налет на Севастополь, в результате которого один человек погиб и четверо были ранены.
  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Семье погибшего и пострадавшим от массированной атаки ВСУ на Севастополь выплатят компенсацию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Кто получил ранения, должен получить материальную помощь соответствующую, и семье погибшего нашего севастопольца тоже оказать необходимую помощь, чтобы материальную помощь выплатили оперативно", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил Развожаев. Один человек погиб, четверо ранены.
Более 180 жилых домов получили повреждения при атаке на Севастополь
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
