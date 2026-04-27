Два мирных жителя Херсонской области погибли при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по его словам, в Днепрянах в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения.
"В Любимовке Каховского МО удар беспилотника по легковому автомобилю привёл к ранению женщины 1978 года рождения и мужчины 1975 года рождения", - подчеркнул Сальдо.
Он добавил, что раненых госпитализировали.