Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 27.04.2026 (обновлено: 12:14 27.04.2026)
Два мирных жителя Херсонской области погибли при атаке ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя Херсонской области погибли в результате атак ВСУ за минувшие выходные.
  • В Днепрянах в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения.
  • В Любимовке Каховского МО удар беспилотника по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1978 года рождения и мужчины 1975 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие выходные террористические атаки киевского режима убили двух мирных жителей, два человека получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Днепрянах в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения.
"В Любимовке Каховского МО удар беспилотника по легковому автомобилю привёл к ранению женщины 1978 года рождения и мужчины 1975 года рождения", - подчеркнул Сальдо.
Он добавил, что раненых госпитализировали.
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке ВСУ на станцию
Вчера, 10:06
 
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала