Два мирных жителя Херсонской области погибли при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшие выходные террористические атаки киевского режима убили двух мирных жителей, два человека получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс"

В частности, по его словам, в Днепрянах в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения.

"В Любимовке Каховского МО удар беспилотника по легковому автомобилю привёл к ранению женщины 1978 года рождения и мужчины 1975 года рождения", - подчеркнул Сальдо.