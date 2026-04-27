Археологи воссоздали облик одной из жертв вулкана Везувий при помощи ИИ
15:49 27.04.2026

Археологи воссоздали облик одной из жертв вулкана Везувий при помощи ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археологи в Помпеях впервые применили технологии искусственного интеллекта для реконструкции внешности одной из жертв извержения вулкана Везувий.
  • Во время недавних раскопок в некрополе за стенами античного города были обнаружены останки двух мужчин, пытавшихся бежать к побережью во время извержения.
  • Реконструкция облика одной из жертв носит экспериментальный характер и призвана сделать итоги археологических исследований более доступными для широкой аудитории.
РИМ, 27 апр - РИА Новости. Археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, впервые применили технологии искусственного интеллекта (ИИ) для реконструкции внешности одной из жертв извержения вулкана Везувий, уничтожившего город почти 2 тысячи лет назад, сообщил Археологический парк Помпеев.
По данным Археологического парка, во время недавних раскопок в некрополе за стенами античного города было сделано открытие: археологи, работавшие в полевых условиях, обнаружили останки двух мужчин, пытавшихся бежать к побережью во время извержения. Двое жертв, погибших в разное время катастрофы, дают новое представление о динамике события и условиях, с которыми столкнулись жители на своих путях эвакуации, написал парк.
"Один из них, младший, вероятно, был унесен пирокластическим потоком - горящим облаком пепла и токсичных газов при попытке покинуть город. Другой, более взрослый, умер несколькими часами ранее под сильным дождем вулканических выбросов, пытаясь защитить голову терракотовой ступкой, найденной рядом с его телом", - говорится в сообщении Археологического парка.
Взрослый также нес с собой керамическую лампу, чтобы ориентироваться в условиях плохой видимости, небольшое железное кольцо на мизинце левой руки и сбережения в виде десяти бронзовых монет, уточнил парк.
Парк в сотрудничестве с университетом Падуи опубликовал изображение мужчины, который пытается укрыться от падающего пепла и камней, прикрывая голову большой чашей на фоне извергающегося вулкана. Предположительно, мужчина использовал эту ступу для защиты, что соответствует описаниям свидетеля катастрофы, писателя Плиния Младшего. В письмах тот утверждал, что бегущие от вулкана прикрывали голову подручными материалами, в том числе подушками.
Как отметили исследователи, цифровая модель была создана с использованием сочетания программ искусственного интеллекта и технологий фоторедактирования на основе археологических данных, собранных в ходе раскопок. По словам специалистов, реконструкция носит экспериментальный характер и призвана сделать итоги археологических исследований более доступными для широкой аудитории.
Античный город Помпеи, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой уникальный музей под открытым небом. Древнеримский город был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году.
