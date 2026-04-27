Аракчи рассказал Путину об усилиях по завершению конфликта с США

ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал президенту РФ Владимиру Путину о дипломатических усилиях, направленных на прекращение конфликта Тегерана и Вашингтона.
"В ходе встречи, на которой присутствовал (глава МИД РФ - ред.) Сергей Лавров, министр иностранных дел нашей страны рассказал о дипломатическом процессе при посредничестве Пакистана, направленном на полноценное окончание навязанной войны и установления мира и безопасности в районе Персидского залива и Ормузского пролива", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Встреча Путина и Аракчи состоялась в Санкт-Петербурге в понедельник.