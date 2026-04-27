Когда в России были самые страшные погодные аномалии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Климат временами подкидывает такие сюрпризы, к которым люди оказываются абсолютно не готовы. Так происходит не только в современном мире — аномалии встречались и раньше.

Что самого необычного вытворяла погода?

"Среди лета выпал снег великий"

К настоящей аграрной катастрофе в России привели погодные аномалии начала XVII века.

В следующие годы ситуация только ухудшилась. Несколько неурожайных лет подряд вызвали страшный голод, от которого в одной лишь Москве погибло более 120 тысяч человек. В 1603 году стоимость хлеба возросла в 18 раз по сравнению с более благополучными временами.

А в 1604-м грянуло такое лето, что его до сих пор считают самым холодным в истории России. Летопись сообщает, что "на Москве среди лета выпал снег великий, и мороз был, в санях ездили".

Снегопад в мае

Уже в советское время, 2 мая 1984 года, в Свердловске случился "снегопад века" — город на целые сутки накрыли сильнейшие осадки. Днем 2 мая и в ночь на третье там выпало от 40 до 49 миллиметров осадков, что было близко к месячной норме в зимний период.

По рассказам очевидцев, местами высота сугробов достигала уровня второго этажа. Людям приходилось выбираться на улицу через окна домов, так как открыть двери подъездов было невозможно. Деревья, словно спички, ломались под тяжестью рыхлого влажного снега. Все улицы покрыли полуметровые сугробы. Была парализована работа городского транспорта и аэропорта.

В уральском отделении Гидрометцентра позднее сообщили, что небывалая высота снежного покрова в те дни фиксировалась впервые за целое столетие.

Резали колбасу бензопилой

Подкинула неприятный сюрприз погода и жителям СССР в новогодние праздники 1978-1979 годов. Виной всему был антициклон с Карского моря: 28 декабря в некоторых районах европейской части РСФСР столбики термометров опустились до минус 50 градусов.

Аномальный холод спровоцировал аварийные отключения отопления в городах: трубы просто не выдерживали попыток увеличить температуру воды. Во многих домах батареи полопались, подача горячей воды была нарушена.

Историк Наталья Самовер рассказывала , что в то время многие жители городов вывешивали авоську с продуктами за окно, если они не помещались в холодильнике.

"И вот когда они достали колбасу, выяснилось, что ее невозможно разрезать. Ее пилили бензопилой, к счастью, оказавшейся в доме", — рассказала историк.

Аномальная жара 1972 года

Не всегда источником бед являлся холод. Июль-август 1972 года стали настоящей климатической катастрофой в Советском Союзе. Тогда вся европейская часть страны превратилась буквально в раскаленную сковородку.

Температура в Ивановской, Горьковской, Костромской, Калининской и Рязанской областях устойчиво превышала отметку 40 градусов. В Московском регионе столбик термометра держался на уровне плюс 35, а в конце августа в столице дневная температура достигала 38 градусов.