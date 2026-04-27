Свыше 940 видов работ выполнили в домах Смоленщины при поддержке ФРТ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 940 видов работ выполнили в 672 домах Смоленской области в 2025 году при поддержке Фонда развития территорий (ФРТ), сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Таким образом, план на год реализован полностью.

При поддержке фонда в регионе реализуются программы в сфере капитального ремонта, модернизации жилищной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья. Основные направления совместной работы Анохин обсудил на очередном заседании попечительского совета ФРТ под руководством Сергея Степашина.

В региональную программу капитального ремонта включено более 6,5 тысячи многоквартирных домов. В рамках трехлетней программы в 2026 году ремонтные работы пройдут еще более чем в 1 тысячи домах, общий объем финансирования составит порядка 4 миллиардов рублей.

"Вместе с ФРТ используем механизм предварительного обследования домов перед проведением капитального ремонта. Это позволяет точнее определять приоритеты и направлять ресурсы на наиболее проблемные объекты. В 2025 году обследовано 339 домов, в 2026 году работа продолжится еще на 568 объектах", — написал губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".

Отдельное направление взаимодействия — замена лифтового оборудования. Ежегодно ведется работа по обновлению лифтового оборудования. До 2028 года заменят 555 лифтов в шести муниципалитетах, а также в Смоленске и Десногорске.