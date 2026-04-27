Акинфеев пропустит остаток сезона - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
17:14 27.04.2026 (обновлено: 17:26 27.04.2026)
Акинфеев пропустит остаток сезона

Акинфеев пропустит остаток сезона из-за воспаления

  • Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит остаток сезона по состоянию здоровья.
  • Он сообщил, что продолжает бороться с воспалением и планирует восстановиться к новому сезону.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что пропустит остаток сезона по состоянию здоровья.
Акинфеев в текущем сезоне провел 21 матч, отыграв в четырех на ноль, и пропустил 23 мяча. Последний раз 40-летний капитан армейцев выходил на поле 4 апреля в выездном матче чемпионата России против тольяттинского "Акрона" (2:1).
"Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону", - написал Акинфеев в своем Telegram-канале.
Также вратарь призвал болельщиков поддержать команду в оставшихся матчах. ЦСКА в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) четыре раза сыграл вничью и один раз уступил. В Кубке страны клуб 6 мая сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов.
"Но у нас есть еще этот сезон, домашние матчи с "Зенитом" и "Локомотивом" и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка. Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров. Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред - нам это не поможет. Я чуть с ума не сошел на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу", - отметил Акинфеев.
"Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать все, чтобы достойно завершить сезон. Матчи и шансы для этого еще есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше", - добавил он.
