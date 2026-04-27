Акинфеев пропустит остаток сезона

"Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать все, чтобы достойно завершить сезон. Матчи и шансы для этого еще есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше", - добавил он.