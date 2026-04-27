В МИД назвали желание США закрепить господство причиной мировых конфликтов - РИА Новости, 27.04.2026
12:14 27.04.2026
В МИД назвали желание США закрепить господство причиной мировых конфликтов

Агасандян: желание США сохранять господство в мире является причиной конфликтов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Стремление США закрепить господство на международной арене является причиной актуальных вооружённых конфликтов, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"В целом, обстановка в мире продолжает ухудшаться. Конфликтное пространство расширяется на все новые страны и регионы. По нашей оценке, причина происходящего это стремление западных стран сохранить господствующее в мире положение на международной арене", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
Дипломат подчеркнул, что агрессивнее всех на международной арене ведут себя Соединенные Штаты.
"(США - ред.) при (президенте Дональде - ред.) Трампе отказались от попыток отказались переформатировать мир по своим лекалам, но от претензий на глобальное доминирование не отказались", - резюмировал Агасандян.
