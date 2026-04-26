Застрявшего в Балтийском море кита готовят к финалу спасательной операции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкие специалисты начали операцию по спасению горбатого кита, застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии.
- Животное планируют отбуксировать в сторону Атлантики в импровизированном подводном аквариуме на специальной барже.
- Ветеринары оценивают состояние кита как стабильно тяжелое, но отмечают локальные улучшения, в частности, им удалось купировать инфекции на коже животного.
БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Немецкие специалисты приступили к решающей фазе операции по спасению застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита, сообщает газета Bild.
Операция по спасению кита с использованием понтонов должна была стартовать еще 16 апреля, однако ее сроки сдвинулись из-за погодных условий и технических сложностей. Согласно новому плану, животное должны отбуксировать в сторону Атлантики в импровизированном "подводном аквариуме" на специальной барже.
"Ночью транспортная баржа должна наконец прибыть в порт назначения на Балтийском море — Висмар, чтобы начать заключительную фазу спасательной операции", - говорится в материале.
Ветеринары оценивают состояние кита как стабильно тяжелое, хотя и отмечают локальные улучшения. Так, благодаря регулярному нанесению на его кожу цинковой мази, удалось практически полностью купировать инфекции, возникшие из-за низкой солености воды в Балтийском море.
По информации Bild, специалисты попытаются произвести в ближайшие часы забор крови у кита, а также ввести ему через эндоскоп комплекс витаминов и питательный раствор.
Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С тех пор спасатели безуспешно пытались помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику. С 31 марта кит находится в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара. Во время осмотра спасатели заметили на его теле глубокие порезы, предположительно, от корабельного винта, и следы от рыболовной сети. Фрагменты последней также были обнаружены в пасти кита, к тому моменту они уже успели врасти в мягкие ткани.
В Ленинградской области нашли еще одного детеныша нерпы
6 апреля, 18:42