Площадь загрязненных после аварии на ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. С момента аварии на Чернобыльской АЭС площадь загрязненных радиоактивными цезием и стронцием земель в Белоруссии сократилась в 1,8-1,9 раза, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"Площадь территории радиоактивного загрязнения цезием-137 и стронцием-90 вследствие их естественного распада постепенно сокращается", - сообщил Чешик.

По его словам, площадь загрязнения цезием-137 с плотностью 37 килобеккерелей на квадратный метр и выше уменьшилась с 1986 года с 46,6 тысячи квадратных километров до 25,5 тысячи квадратных километров (в 1,8 раза). Площадь загрязнения стронцием-90 с плотностью 5,55 килобеккерелей на квадратный метр сократилась с 21,1 тысячи квадратных километров до 11,8 тысячи квадратных километров (в 1,9 раза).

Ученый рассказал, что с учетом динамики самоочищения почвы выполнен прогноз площади территории радиоактивного загрязнения республики. "Так, в 2046 году площадь территории, загрязненной цезием-137, составит 19,5 тысячи квадратных километров, а площадь территории, загрязненной стронцием-90, – 9 тысяч квадратных километров, что составляет 9,6% и 4,4% от общей площади суши республики соответственно", - рассказал он.

Чешик подчеркнул, что период очищения земель, загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС, зависит от физических свойств радионуклидов и их количества на загрязненной территории.