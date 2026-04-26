Рейтинг@Mail.ru
Площадь загрязненных после аварии на ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 26.04.2026
Площадь загрязненных после аварии на ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСобака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С момента аварии на Чернобыльской АЭС площадь загрязненных радиоактивными цезием и стронцием земель в Белоруссии сократилась в 1,8–1,9 раза.
  • Площадь загрязнения цезием-137 уменьшилась с 46,6 тысячи квадратных километров до 25,5 тысячи квадратных километров, а площадь загрязнения стронцием-90 — с 21,1 тысячи квадратных километров до 11,8 тысячи квадратных километров.
  • Ученый прогнозирует, что в 2046 году площадь территории, загрязненной цезием-137, составит 19,5 тысячи квадратных километров, а площадь территории, загрязненной стронцием-90, — 9 тысяч квадратных километров.
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. С момента аварии на Чернобыльской АЭС площадь загрязненных радиоактивными цезием и стронцием земель в Белоруссии сократилась в 1,8-1,9 раза, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Ученый рассказал о жителях территории, загрязненной после аварии на ЧАЭС
Вчера, 08:42
"Площадь территории радиоактивного загрязнения цезием-137 и стронцием-90 вследствие их естественного распада постепенно сокращается", - сообщил Чешик.
По его словам, площадь загрязнения цезием-137 с плотностью 37 килобеккерелей на квадратный метр и выше уменьшилась с 1986 года с 46,6 тысячи квадратных километров до 25,5 тысячи квадратных километров (в 1,8 раза). Площадь загрязнения стронцием-90 с плотностью 5,55 килобеккерелей на квадратный метр сократилась с 21,1 тысячи квадратных километров до 11,8 тысячи квадратных километров (в 1,9 раза).
Ученый рассказал, что с учетом динамики самоочищения почвы выполнен прогноз площади территории радиоактивного загрязнения республики. "Так, в 2046 году площадь территории, загрязненной цезием-137, составит 19,5 тысячи квадратных километров, а площадь территории, загрязненной стронцием-90, – 9 тысяч квадратных километров, что составляет 9,6% и 4,4% от общей площади суши республики соответственно", - рассказал он.
Чешик подчеркнул, что период очищения земель, загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС, зависит от физических свойств радионуклидов и их количества на загрязненной территории.
"Для цезия-137 и стронция-90 с периодом полураспада около 30 лет по истечении данного срока плотность загрязнения снизилась наполовину. Земли, загрязненные такими радионуклидами, как плутоний, америций (период их полураспада сотни и тысячи лет), еще очень длительное время будут непригодны для жизни и хозяйственной деятельности человека", - пояснил ученый. По словам Чешика, эти радионуклиды имеются на территории южной части Гомельской и в Могилевской области, что составляет около 2% площади республики.
Мед - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС
Вчера, 02:35
 
БелоруссияКиевская областьЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала