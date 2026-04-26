У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 26.04.2026
23:28 26.04.2026
У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3

РИА Новости: у берегов Азербайджана в Каспийском море произошло землетрясение

Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У побережья Азербайджана в Каспийском море на глубине более 74 километров произошло землетрясение магнитудой 4,3.
  • Это второе за 26 апреля землетрясение.
БАКУ, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море на глубине более 74 километров, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.
Ранее, в воскресение, у побережья Азербайджана в Каспийском море произошло еще одно землетрясение магнитудой от 3,5.
"Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 74 километров произошло землетрясение магнитудой 4,3", - сообщили в сейсмослужбе.
В апреле текущего года у побережья Азербайджана в Каспийском море произошли более 20 землетрясений.
Ранее азербайджанский геолог Тельман Алиев в интервью РИА Новости заявил, что серия из значимых землетрясений в Каспийском регионе вызвала накопление тектонических напряжений и это привело к активации грязевых вулканов на Апшеронском полуострове Азербайджана.
Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
