У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3

Это второе за 26 апреля землетрясение.

БАКУ, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море на глубине более 74 километров, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.

« "Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 74 километров произошло землетрясение магнитудой 4,3", - сообщили в сейсмослужбе.

В апреле текущего года у побережья Азербайджана в Каспийском море произошли более 20 землетрясений.