У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3

- У побережья Азербайджана в Каспийском море на глубине более 74 километров произошло землетрясение магнитудой 4,3.
- Это второе за 26 апреля землетрясение.
БАКУ, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море на глубине более 74 километров, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.
Ранее, в воскресение, у побережья Азербайджана в Каспийском море произошло еще одно землетрясение магнитудой от 3,5.
«
"Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 74 километров произошло землетрясение магнитудой 4,3", - сообщили в сейсмослужбе.
В апреле текущего года у побережья Азербайджана в Каспийском море произошли более 20 землетрясений.
Ранее азербайджанский геолог Тельман Алиев в интервью РИА Новости заявил, что серия из значимых землетрясений в Каспийском регионе вызвала накопление тектонических напряжений и это привело к активации грязевых вулканов на Апшеронском полуострове Азербайджана.
