В Одесской области произошло землетрясение

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в воскресенье утром в Одесской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
"Зарегистрировано землетрясение в Одесской области магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 16 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного центра специального контроля.
Главный центр специального контроля 28 марта сообщал о землетрясении магнитудой 3,2 в Полтавской области.
