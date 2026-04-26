14:01 26.04.2026
В Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,6

© Depositphotos.com / Belish — Сейсмограф
Сейсмограф . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.
  • Очаг находился на глубине 16 километров.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в воскресенье утром в Одесской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
"Зарегистрировано землетрясение в Одесской области магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 16 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного центра специального контроля.
Главный центр специального контроля 28 марта сообщал о землетрясении магнитудой 3,2 в Полтавской области.
