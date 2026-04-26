Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не думает, что намерение Владимира Зеленского якобы защитить Европу хорошо кончится.
Министр также обратил внимание, что глава киевского режима просто требует незамедлительно назвать дату вступления Украины в Евросоюз, то есть требует принять в ЕС страну, которой руководит откровенно нацистский режим, запретивший русскую культуру во всех ее проявлениях, запретивших каноническую православную Церковь.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
