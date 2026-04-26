13:51 26.04.2026
Лавров прокомментировал слова Зеленского о намерении защитить Европу

Лавров не считает, что желание Зеленского "защитить" Европу хорошо кончится

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что не думает, что намерение Владимира Зеленского защитить Европу хорошо кончится.
  • Глава МИД России отметил, что Зеленский требует незамедлительно назвать дату вступления Украины в Евросоюз.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не думает, что намерение Владимира Зеленского якобы защитить Европу хорошо кончится.
"(Зеленский - ред.) открыто говорит, что мы будем защищать всех (в Европе - ред.), у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе, но я не думаю, что это хорошо кончится", - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Министр также обратил внимание, что глава киевского режима просто требует незамедлительно назвать дату вступления Украины в Евросоюз, то есть требует принять в ЕС страну, которой руководит откровенно нацистский режим, запретивший русскую культуру во всех ее проявлениях, запретивших каноническую православную Церковь.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
СМИ: Зеленский сильно обозлился на США
Вчера, 01:08
 
