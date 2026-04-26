В МИД оценили, будет ли согласовано итоговое заявление конференции по ДНЯО

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Страны "ядерной пятерки" вряд ли смогут согласовать совместное заявление по итогам начинающейся в понедельник в Нью-Йорке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

"Разломы между "западной ядерной тройкой" с одной стороны и Россией Китаем – с другой, порожденные множественными и многоплановыми противоречиями, настолько сейчас глубоки, что практически никаких перспектив для коллективного созидания на указанной площадке не просматривается. Такова объективная реальность", - сказал Белоусов.

Он напомнил, что последний раз страны "пятерки" выступали с совместным заявлением в январе 2022 года. Однако, по его словам, сегодня нельзя не замечать нынешнее удручающее положение дел и отношений между членами "пятерки".

Великобритании и "За последние четыре года усилиями США Франции они обострились до критического уровня, что не могло не сказаться негативно на деятельности формата – прежде всего в силу создания Западом токсичной военно-политической атмосферы, отравляющей любые благие начинания буквально в зародыше", - считает дипломат.

Вместе с тем он отметил, что на открывающейся в понедельник обзорной конференции Россия приложит все усилия, чтобы компенсировать этот негатив конструктивным взаимодействием со всеми делегациями, которые будут искренне нацелены на достижение взаимоприемлемых решений.