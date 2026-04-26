03:20 26.04.2026 (обновлено: 06:18 26.04.2026)
Стали известны законы, вступающие в силу в России в мае

РИА Новости: в мае вступают в силу изменения в маркировке сладостей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 мая в России вводится обязательная маркировка радиоэлектронной продукции, а также сладостей и кондитерских изделий в системе «Честный знак».
  • С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет.
  • Для многодетных семей, уже получающих пособие, вводится новое правило о сохранении выплат при превышении среднедушевого дохода регионального прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В мае в России вступают в силу изменения о маркировке смартфонов, ноутбуков, ламп, розеток и другой радиоэлектронной продукции, а также сладостей и кондитерских изделий в системе "Честный знак"; кроме того, с 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
С 1 мая участники оборота радиоэлектронной продукции, а также сладостей и кондитерских изделий, включенных в перечень правительства, обязаны наносить на товары средства идентификации и передавать сведения в систему "Честный знак".
В части масложировой продукции и пищевых растительных масел вводится запрет на розничную продажу, если в системе отсутствуют сведения об их маркировке. При этом оплата за предоставление кодов маркировки для товаров, полученных до 30 апреля, должна быть произведена: при самостоятельном нанесении - в течение 30 календарных дней, но не позднее даты ввода товара в оборот, а при нанесении через сервис-провайдера - в течение 365 календарных дней.
С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия. Согласно изменениям, право на выплату предоставляется нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при условии, что они являются гражданами России и постоянно проживают в стране в статусе гражданина не менее пяти лет. Требование о пятилетнем сроке не распространяется на граждан, приобретших гражданство по рождению, в результате признания, в результате приема в гражданство и имеющих статус участника госпрограммы по переселению, а также на участников СВО, членов их семей и ветеранов боевых действий.
Для многодетных семей, которые уже получали пособие, при продлении действует новое правило: если среднедушевой доход семьи оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, но превышение составляет не более 10%, выплата сохраняется еще на 12 месяцев. В таком случае пособие назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей. Подать заявление на продление нужно в последний месяц прежнего периода выплаты либо в течение трех месяцев после его окончания.
Решения об отказе, вынесенные с 1 января 2026 года исключительно по причине превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придется, о результате сообщат в электронном виде через личный кабинет.
