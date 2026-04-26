Каллас могла бы выиграть чемпионат по поросячьему визгу, заявила Захарова - РИА Новости, 26.04.2026
19:37 26.04.2026
Каллас могла бы выиграть чемпионат по поросячьему визгу, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • Захарова пошутила, что Каллас могла бы выиграть чемпионат по имитации поросячьего визга.
  • Она назвала заявления главы евродипломатии свинскими.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что глава евродипломатии Кая Каллас со своими свинскими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии.
«
"Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они (заявления - ред.) по-настоящему свинские", - сказала Захарова КP.RU, комментируя впервые прошедший в Эстонии чемпионат по имитации поросячьего визга.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив, что Россия совершила "нападения" на несколько десятков стран, в том числе в Африке. Захарова ранее отмечала, что подобные заявления Каллас отражают уровень ее знаний школьной программы.
