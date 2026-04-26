Каллас могла бы выиграть чемпионат по поросячьему визгу, заявила Захарова

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что глава евродипломатии Кая Каллас со своими свинскими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив, что Россия совершила "нападения" на несколько десятков стран, в том числе в Африке. Захарова ранее отмечала, что подобные заявления Каллас отражают уровень ее знаний школьной программы.
Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь
20 декабря 2025, 21:18