19:27 26.04.2026 (обновлено: 19:33 26.04.2026)
ЗАЭС на время полностью утратила внешнее энергоснабжение

1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в 15-й раз с начала вооруженного конфликта.
  • Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве, внешнее электроснабжение восстановили спустя час.
ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в 15-й раз с начала вооруженного конфликта в воскресенье вновь временно потеряла внешнее электроснабжение, заявило МАГАТЭ.
"Предполагаемая причина - короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час", - говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Агентство подчеркнуло, что это произошло в день, когда мир отмечал скорбную 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
"МАГАТЭ продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить новую ядерную аварию", - привело агентство слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
