ЗАЭС на время полностью утратила внешнее энергоснабжение

ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в 15-й раз с начала вооруженного конфликта в воскресенье вновь временно потеряла внешнее электроснабжение, заявило МАГАТЭ.

Агентство уточнило, что это произошло в 15-й раз с начала вооруженного конфликта.

"Предполагаемая причина - короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час", - говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Агентство подчеркнуло, что это произошло в день, когда мир отмечал скорбную 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.