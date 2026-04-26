Юрист рассказал, можно ли уволить сотрудника за использование ИИ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Использование ИИ на работе само по себе не является поводом для увольнения, однако работодатель может прописать такой запрет в должностной инструкции: в таком случае увольнение возможно при систематических нарушениях, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Закон данный вопрос никаким образом не регламентирует. Учитывая это, вопрос о возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в работе конкретного сотрудника должен быть решен работодателем", - отметил юрист.

Так, если работодателю не важен способ достижения конкретного результата, поставленного работнику, работник может использовать ИИ и никаких негативных последствий при этом не будет.

"Однако работодатель может установить запрет на использование ИИ в работе конкретного сотрудника или организации в целом, и тогда использование ИИ может быть расценено работодателем как нарушение работником трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей", - обращает внимание юрист.

Такой запрет может быть прописан в трудовом договоре с работником или в локальных актах работодателя, включая должностную инструкцию. В любом случае работодатель должен довести до сведения работника информацию о таком запрете или включить запрет в условия трудового договора, ознакомить под подпись с локальными нормативными актами, устанавливающими такой запрет.