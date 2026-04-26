Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, можно ли уволить сотрудника за использование ИИ - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 26.04.2026
Юрист рассказал, можно ли уволить сотрудника за использование ИИ

Южалин: использование ИИ на работе не является поводом для увольнения

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Использование ИИ на работе само по себе не является поводом для увольнения.
  • Работодатель может прописать запрет на использование ИИ в должностной инструкции или трудовом договоре.
  • Увольнение за использование ИИ возможно только при систематических нарушениях после вынесения дисциплинарных взысканий.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Использование ИИ на работе само по себе не является поводом для увольнения, однако работодатель может прописать такой запрет в должностной инструкции: в таком случае увольнение возможно при систематических нарушениях, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Закон данный вопрос никаким образом не регламентирует. Учитывая это, вопрос о возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в работе конкретного сотрудника должен быть решен работодателем", - отметил юрист.
Так, если работодателю не важен способ достижения конкретного результата, поставленного работнику, работник может использовать ИИ и никаких негативных последствий при этом не будет.
"Однако работодатель может установить запрет на использование ИИ в работе конкретного сотрудника или организации в целом, и тогда использование ИИ может быть расценено работодателем как нарушение работником трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей", - обращает внимание юрист.
Такой запрет может быть прописан в трудовом договоре с работником или в локальных актах работодателя, включая должностную инструкцию. В любом случае работодатель должен довести до сведения работника информацию о таком запрете или включить запрет в условия трудового договора, ознакомить под подпись с локальными нормативными актами, устанавливающими такой запрет.
"Однако даже при нарушении такого запрета, если он установлен, в первый раз работника уволить нельзя. Но если такое нарушение будет повторяться периодически, работодатель будет привлекать работника к дисциплинарным взысканиям в виде замечания или выговора, а работник не будет исправляться, тогда Трудовой кодекс РФ уже позволяет работодателю уволить такого сотрудника за "неоднократное невыполнение своих должностных обязанностей", - заключил юрист.
ОбществоРоссияАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала