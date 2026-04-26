Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 175 военных, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
