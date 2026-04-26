Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на мероприятии с Трампом - РИА Новости, 26.04.2026
08:36 26.04.2026
Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на мероприятии с Трампом

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о недопустимости насилия в мире после инцидента со стрельбой на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о недопустимости насилия в мире после инцидента со стрельбой на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с участием корреспондентов Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы. Сообщалось, что подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
"Я с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов. Насилие не может быть оправдано нигде в мире", - написала Такаити в соцсети X.
Как ранее сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем. Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.
