Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на мероприятии с Трампом

ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о недопустимости насилия в мире после инцидента со стрельбой на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с участием корреспондентов Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы. Сообщалось, что подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Как ранее сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем. Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.