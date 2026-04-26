Ученый рассказал о новом вызове в решении проблем Чернобыля

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Изучение влияния глобального потепления на перераспределение радионуклидов стало новым вызовом для ученых, занимающихся чернобыльской проблематикой, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"Что касается новых вызовов, то один из них – изменение климата, глобальное потепление. Кроме того, при распаде радионуклидов одни их формы переходят в иные. Эти вопросы надо изучать", - сказал ученый.

Он подчеркнул, что за 40 лет, прошедших с момента катастрофы на ЧАЭС, и в рамках реализации мероприятий национальных чернобыльских программ и программ в рамках белорусско-российского Союзного государства проделана огромнейшая работа по ликвидации последствий аварии, которая дала свои плоды.

"Проблема становится все менее острой. Пострадавшие регионы продолжают социально-экономически развиваться", - отметил Чешик. Он заметил, что новые чернобыльские программы становятся более точечными, направленными на решение каких-то конкретных, еще остающихся проблем. "Ведь часть проблем ушла", - констатировал собеседник.