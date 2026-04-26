ВС России продвинулись в районе Рай-Александровки, заявил Пушилин
19:36 26.04.2026 (обновлено: 20:01 26.04.2026)
ВС России продвинулись в районе Рай-Александровки, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ продвинулись в районе села Рай-Александровка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. 26.04.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продвинулись в районе Рай-Александровки на Славянском направлении в ДНР.
  • Тяжелые бои продолжаются в районе Кривой Луки.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ продвинулись в районе Рай-Александровки на Славянском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что на славянском направлении тяжелые бои продолжаются в районе Кривой Луки.
"Наши бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, есть успехи в районе Калеников", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ на пути к Краматорску.
