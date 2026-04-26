ВС России продвинулись в районе Рай-Александровки, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России продвинулись в районе Рай-Александровки на Славянском направлении в ДНР.
- Тяжелые бои продолжаются в районе Кривой Луки.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ продвинулись в районе Рай-Александровки на Славянском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что на славянском направлении тяжелые бои продолжаются в районе Кривой Луки.
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ на пути к Краматорску.