ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Днепр"

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, две боевые бронемашины и 19 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Преображенка и Юрковка Запорожской области.
