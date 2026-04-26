Дюжев встретился с бойцами "Южной" группировки войск - РИА Новости, 26.04.2026
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО
05:03 26.04.2026
Дюжев встретился с бойцами "Южной" группировки войск

Дюжев встретился с бойцами "Южной" группировки войск в тыловом районе СВО

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев встретился с бойцами "Южной" группировки войск в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"В тыловом районе СВО прошла встреча бойцов 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск с заслуженным артистом России Дмитрием Дюжевым. Актер поддержал личный состав группировки и пообщался с ними в неформальной обстановке", - говорится в сообщении министерства.
На опубликованном Минобороны видео военнослужащие вспоминают, что "Дмитрий - легенда их детства" и они очень ценят, что именно он приехал поднять боевой дух".
"Не могу поверить, что увиделся с легендой нашего детства, так как я смотрел почти все фильмы с участием Дюжева... Дмитрий в жизни такой добряк, не то, что на экране. А то, что он приехал поднять наш боевой дух, так это вообще красавчик", - поделился один из бойцов.
Другой боец добавил, что российским актерам следует брать пример с Дюжева, так как такие встречи "мотивируют идти дальше".
"Хотелось бы, чтобы остальные актеры тоже взяли пример с Дмитрия Дюжева и вели себя ровно также, то есть поддерживали парней на передовой. Это очень помогает морально и мотивирует идти дальше", - поделился мнением военнослужащий "Южной" группировки войск.
По данным Минобороны, Дмитрий поговорил с бойцами, выслушал, поддержал и зарядил энергией и рассказал о своих чувствах от этой встречи.
"Я с удовольствием откликаюсь на такие встречи, потому что понимаю: моя жизнь зависит от жизни этих парней, наших героев, наших воинов. Поэтому смыслом своей жизни могу, наверное, следовать — благодарить, лечить, оберегать, вдохновлять, помогать героям, которые смогли принять это решение. Это героические люди, которым мы все остальные должны помочь", - рассказал Дюжев.
На кадрах видео Дюжев, помимо разговоров с бойцами, зачитал стихи о России, а также в дуэте с фронтовой группой штурмового добровольческого корпуса "Солнце за нас" исполнил песню "Азаря".
В заключение Дюжев добавил, что после таких встреч он "испытывает чувства гордости, уважение и преклонение перед бойцами за твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить и спасти".
