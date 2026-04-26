Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

"Слова благодарности Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли, когда корейские солдаты плечом к плечу сражались с нашими солдатами и офицерами, освобождая российскую землю от украинских нацистов. Мы вместе чтим память о тех героях, которые погибли, отдавая свою жизнь за свободу нашей Родины. Это действительно шаг друга", - сказал Володин.