Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и выразил благодарность за поддержку в освобождении курской земли.
"Передаю слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и также поздравления в связи с переизбранием на должность председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики", - сказал Володин на встрече.
По словам председателя Госдумы, отношения, которые сложились между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, "стали залогом построения будущего, особенно это проявилось в самое непростое время".
"Для нас большая честь находиться в эти дни в Пхеньяне, участвовать в открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции", - добавил Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвиг корейских солдат.
"Слова благодарности Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли, когда корейские солдаты плечом к плечу сражались с нашими солдатами и офицерами, освобождая российскую землю от украинских нацистов. Мы вместе чтим память о тех героях, которые погибли, отдавая свою жизнь за свободу нашей Родины. Это действительно шаг друга", - сказал Володин.